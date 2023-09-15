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Общество

Горводоканал заменил водопровод в общежитии колледжа

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Студенты одного из колледжей Пензы, проживающие в общежитии, вновь могут пользоваться холодным водой. Горводоканал откликнулся на просьбу руководства учебного заведения и помог решить проблему.

«Ввод в общежитие был в крайне аварийном состоянии. Так как данные сети находятся на балансе колледжа, специалисты своими силами устраняли утечки, но после включения воды порывы возникали снова. Руководство учебного заведения приняло решение заменить участок трубы и обратилось к нам с просьбой помочь в данном вопросе», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Специалисты ресурсоснабжающего предприятия переложили 25 метров аварийного участка от колодца до ввода в общежитие. Ветхую стальную трубу заменили на долговечный полиэтилен. Теперь, когда вопрос с водой благополучно решен, студенты могут полностью сконцентрироваться на образовательном процессе.

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