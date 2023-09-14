Сетевое издание|18+|Четверг|14 сен 2023|21:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области за полгода 158 человек погибли от алкоголя

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


За 6 месяцев 2023 года в Пензенской области выявлено 352 случая острых отравлений алкоголем, 158 из них закончились летальным исходом. Такие данные обнародованы клинической больницей № 6 им. Г. А. Захарьина.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло число и отравлений (на 8%), и смертей (на 17,9%).

«В возрастной структуре острых отравлений со смертельным исходом преобладает группа 60 лет и старше, на втором месте - граждане в возрасте 40-49 лет, на третьем - 50-59 лет», - уточнили в больнице.

Травятся и умирают чаще всего безработные. После них идут работающее население и пенсионеры.

Именно в клинической больнице № 6 в Пензе располагается единственное в области отделение токсикологии, рассчитанное на 25 мест. В его состав входит 6 коек реанимации. Трудятся в отделении 6 токсикологов и 4 реаниматолога.

«Сюда госпитализируют пациентов с различными видами острых отравлений химической этиологии с 12-летнего возраста. По количеству лидируют отравления этиловым спиртом, медикаментами и наркотиками. В последнее время участились случаи отравлений наркотиками», - сообщили в больнице.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте