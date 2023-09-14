В Пензенской области за полгода 158 человек погибли от алкоголя

14.09.2023 | 20:31

За 6 месяцев 2023 года в Пензенской области выявлено 352 случая острых отравлений алкоголем, 158 из них закончились летальным исходом. Такие данные обнародованы клинической больницей № 6 им. Г. А. Захарьина.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло число и отравлений (на 8%), и смертей (на 17,9%).

«В возрастной структуре острых отравлений со смертельным исходом преобладает группа 60 лет и старше, на втором месте - граждане в возрасте 40-49 лет, на третьем - 50-59 лет», - уточнили в больнице.

Травятся и умирают чаще всего безработные. После них идут работающее население и пенсионеры.

Именно в клинической больнице № 6 в Пензе располагается единственное в области отделение токсикологии, рассчитанное на 25 мест. В его состав входит 6 коек реанимации. Трудятся в отделении 6 токсикологов и 4 реаниматолога.

«Сюда госпитализируют пациентов с различными видами острых отравлений химической этиологии с 12-летнего возраста. По количеству лидируют отравления этиловым спиртом, медикаментами и наркотиками. В последнее время участились случаи отравлений наркотиками», - сообщили в больнице.