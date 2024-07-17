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Криминал

Пензенец хотел разложить 30 свертков с наркотиком на территории города

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Полицейские задержали 39-летнего пензенца с крупной партией запрещенных веществ. У него нашли N-метилэфедрон.

Пензенец хотел разложить 30 свертков с наркотиком на территории города

Поступила информация, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков. Подозреваемого задержали на улице Минской. При себе у него было 30 свертков из изоленты с веществом внутри, а в квартире - пластиковый контейнер с кристаллообразным содержимым. Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон массой более 100 граммов.

Пензенец хотел разложить 30 свертков с наркотиком на территории города

«Подозреваемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Сотрудникам полиции он рассказал, что является закладчиком наркотических средств», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

Сбыть запрещенные вещества он хотел в Пензе с помощью тайников.

Пензенец хотел разложить 30 свертков с наркотиком на территории города

Возбуждено уголовное дело. Мужчину, кстати ранее уже судимого, заключили под стражу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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