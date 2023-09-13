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Общество

Поблекший портрет маршала Жукова на стене мэрии пообещали заменить

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Житель Пензы Александр Р. обратил внимание на состояние баннера с портретом Маршала Советского Союза Георгия Жукова, размещенного на здании мэрии.

«Изображение все выцвело, краски пропали, остались, по сути, только контуры лица. Из уважения к памяти великого полководца необходимо в срочном порядке обновить этот плакат», - высказал свое мнение пензенец на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил фото, на которых видно: портрет четырежды Героя Советского Союза из цветного превратился в черно-белый.

В администрации Пензы Александра поблагодарили за внимательность и активную гражданскую позицию.

«Данный баннер будет заменен ко Дню Победы - к 9 Мая», - пообещали в мэрии.

В свою очередь, горожанин предложил заменить портрет маршала к 19 ноября - дню его рождения.

«Времени предостаточно. Рассмотрите и изыщите такую возможность», - обратился к руководству областного центра Александр.

В мае этого года горожане пожаловались на выцветший баннер с портретом Героя России Алексея Панкратова, участника СВО. 28 февраля 2022-го он вместе с дивизионом спас российскую мотострелковую бригаду, сорвав воздушную атаку и остановив украинских диверсантов.

После критики, опубликованной в соцсетях, на стене Дома молодежи появился новый снимок Героя России.

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