В мэрии обсудили планы украшения Пензы к Новому году

28.10.2023 | 14:03

В пятницу, 27 октября, в администрации Пензы обсудили подготовку к Новому году и Рождеству.

В ближайшее время должен быть доработан план праздничного оформления города: нужно определить места установки елок и световых арт-объектов.

«Планируется установить зеленые красавицы во всех районах Пензы, центр города украсить светодиодными елями, 20 конструкций разместить на площади имени В. И. Ленина, еще 28 - распределить по скверам», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, ОАО «РЖД» и пензенскому аэропорту рекомендовано оформить площадь у станции Пенза-I и территорию около воздушной гавани, чтобы у гостей Пензы с первых минут создавалось новогоднее настроение.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря во всех районах Пензы начнут работать елочные базары. К 10 декабря предприятия торговли, общепита и бытового обслуживания должны оформить свои здания, украсить деревья на территории и обеспечить вечернюю подсветку.