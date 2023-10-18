В Пензе проверят каждый дом с поврежденными теплосетями

18.10.2023 | 07:49

Вечером во вторник, 17 октября, на заседании штаба по подготовке к зиме в администрации Пензы была озвучена новая проблема: в ряде домов из-за повреждения на теплосетях подтопило подвалы.

По этим адресам организуют поквартирный мониторинг и соберут сведения о состоянии имущества.

«Перечень пострадавших домов вместе с указанием объема работ направим ресурсникам для возмещения ущерба», - пообещал глава Пензы Александр Басенко.

Как сообщили в мэрии, по каждому объекту, где отсутствует теплоснабжение, проблемы должны быть решены в течение среды, 18 октября. Процесс контролирует городское управление ЖКХ.

«По состоянию на 19:00 17 октября тепло поступает в 2 989 (99%) многоквартирных жилых домов», - добавили в пресс-службе.