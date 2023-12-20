На улицах Пензы разместили новогодние баннеры

20.12.2023 | 19:35

Жители Пензы теперь смогут увидеть социальную рекламу с пожеланиями счастливого нового года. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили в МКУ «Рекламная служба города Пензы».

Настроение жителям призваны поднять баннеры с надписями и узорами на темно-зеленом фоне.

Ранее в мэрии Пензы отчитались о том, как город украсили к Новому году. Коммунальщики использовали уже ставшие узнаваемыми инсталляции. 28 светодиодных елочек высотой 2, 3 и 4 м установили на площади Ленина. Там же - световые цифры наступающего года и домик Деда Мороза.

В сквере «Копилка пословиц» соорудили арку «Красный бант», олени появились на Фонтанной площади и у драмтеатра. Рождественскую арку можно увидеть в сквере на улице Славы.

Также к Новому году преобразили паровоз Су 213-89 на улице Луначарского. Он засиял разноцветными огнями.