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Общество

На улицах Пензы разместили новогодние баннеры

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Жители Пензы теперь смогут увидеть социальную рекламу с пожеланиями счастливого нового года. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили в МКУ «Рекламная служба города Пензы».

Настроение жителям призваны поднять баннеры с надписями и узорами на темно-зеленом фоне.

На улицах Пензы разместили новогодние баннеры

Ранее в мэрии Пензы отчитались о том, как город украсили к Новому году. Коммунальщики использовали уже ставшие узнаваемыми инсталляции. 28 светодиодных елочек высотой 2, 3 и 4 м установили на площади Ленина. Там же - световые цифры наступающего года и домик Деда Мороза.

На улицах Пензы разместили новогодние баннеры

В сквере «Копилка пословиц» соорудили арку «Красный бант», олени появились на Фонтанной площади и у драмтеатра. Рождественскую арку можно увидеть в сквере на улице Славы.

На улицах Пензы разместили новогодние баннеры

Также к Новому году преобразили паровоз Су 213-89 на улице Луначарского. Он засиял разноцветными огнями.

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Источник — фото 3 и 4 МКУ «Рекламная служба города Пензы»
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