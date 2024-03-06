Мэрия опубликовала график приема бойцов СВО и их семей на март

Администрация Пензы опубликовала расписание приема участников спецоперации и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО на март.
Принимать горожан будут в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4. Их ждут 14, 23 и 28 марта в 15:00.
Предварительно необходимо записаться по телефону 46-08-40.
Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили 1 сентября 2023 года. Приемы проводят еженедельно каждый месяц, начиная с 14-го числа.
С пришедшими общаются заместитель главы администрации Пензы, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.
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