Мэрия опубликовала график приема бойцов СВО и их семей на март

06.03.2024 | 12:25

Администрация Пензы опубликовала расписание приема участников спецоперации и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО на март.

Принимать горожан будут в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4. Их ждут 14, 23 и 28 марта в 15:00.

Предварительно необходимо записаться по телефону 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили 1 сентября 2023 года. Приемы проводят еженедельно каждый месяц, начиная с 14-го числа.

С пришедшими общаются заместитель главы администрации Пензы, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.