Медики откликнулись на критику баннера с определением лучшего отца

06.12.2023 | 13:05

Главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова откликнулась на сообщения пользователей, критикующих баннер с определением лучшего отца.

Фото плаката, размещенного в Нижнем Ломове, появилось в соцсети «ВКонтакте» 4 декабря. На нем улыбающиеся мужчина и ребенок, а также текст, гласящий: «Мой папа самый лучший. Просто он всегда трезвый!»

Обсуждая баннер, пользователи отметили, что подобная реклама рассчитана на людей с низким уровнем интеллекта, мало чем интересующихся в жизни.

«Все ПРОСТО! Лучший ПАПА - ПРОСТО ТРЕЗВЫЙ! Для кого этот баннер?! Это что, главная ценность адекватной семьи? Или у нас уже НАСТОЛЬКО заниженные требования к отцовству? Слава богу, не пьет, и на том спасибо, держи звание лучшего папы! Беда», - высказался автор поста.

Бурное обсуждение велось и в телеграм-канале PenzaInform. Именно там свое сообщение разместила Ирина Пузракова. От лица регионального минздрава она поблагодарила пользователей за неравнодушие, проявленное в отношении столь острой социальной темы, как злоупотребление алкоголем.

«Макет баннера разработан специалистами Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В декабре 2023 года в Пензенской области размещено 20 единиц баннеров, в том числе 15 единиц в Пензе и 5 единиц в муниципальных районах области.

Основная цель размещения баннера с данной тематикой - привлечение внимания населения к проблеме злоупотребления алкоголем, которая приводит к негативным последствиям, в том числе распаду семьи», - пояснила она.

Ирина Пузракова отметила, что развернувшаяся дискуссия доказывает актуальность данной проблемы, к тому же большинство комментариев положительные.

«Озвученные мнения граждан подтверждают правильность выбранной специалистами-разработчиками тактики пропагандирования здорового образа жизни и необходимость данного вида социальной рекламы в еще большем объеме», - заключила главный внештатный специалист.

Фото № 2 Павла Лукьянова, vk.com/nlomovpro.