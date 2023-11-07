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Из жизни

Telegram: баннером с погибшим участником СВО накрыли кучу песка

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Во вторник, 7 ноября, предметом обсуждения в Сети стал инцидент с баннером, которым якобы была накрыта куча песка на участке под путепроводом на улице 8 Марта в Пензе.

Судя по фотографии с места, баннеров на куче было два: один когда-то рекламировал услуги сотового оператора, второй имел социальную направленность - демонстрировал изображение героя специальной военной операции, погибшего при исполнении своих обязанностей и посмертно награжденного орденом Мужества.

Людей возмутило такое отношение к памяти участника СВО, и вскоре одно из полотен исчезло. Второе, c рекламой оператора, осталось. Это подтверждают снимки, присланные в редакцию читателем.

Спустя некоторое время в Сети появилась запись, на которой мужчина, представившийся собственником земельного участка, извинился за случившееся.

«Инцидент произошел по вине строителей. Мною были даны указания купить песок и накрыть его укрывочным материалом. Горе-строители где-то купили баннеры и накрыли. Один из баннеров оказался с участником СВО», - пояснил мужчина.

По его словам, куча была расположена таким образом, что со стройки ее было не видно, а вот с путепровода наоборот.

«Я лично узнал об этом от администрации, так как кто-то сфотографировал с моста и указали на то, что здесь. Если бы я это увидел сам, мы бы приняли сразу же меры и убрали его. Строители были уволены, приносим свои извинения», - высказался мужчина.

Напоследок он уточнил, что является патриотом своей родины, помогает участникам СВО продуктами и строительными материалами.

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