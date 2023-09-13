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Общество

Пензенцам и гостям области облегчат путь к роднику Серафима Саровского

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В Городищенском районе ремонтируют старый участок трассы М-5 «Урал», построенный военнопленными после Великой Отечественной войны.

Дорога протяженностью 13,5 км ведет к святым местам Пензенской области - городищенским источникам. В частности, к роднику преподобного Серафима Саровского, расположенному в пяти километрах от рабочего поселка Чаадаевка.

Участок трассы, который приводят в порядок, проходит через село Архангельское, рабочий поселок Чаадаевка и село Чаадаевку.

«В последнее время покрытие этой дороги находилось в неудовлетворительном состоянии, в том числе из-за грузовых автомобилей, которые перевозят материал из находящегося поблизости песчаного карьера», - рассказали в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В июле сотрудники подрядной организации приступили к ремонтным работам. Сейчас идет укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части шириной 7 метров.

В этом году дорожные строители завершат верхний слой, укрепят обочины гранулятом асфальта, установят новые дорожные знаки, оборудуют тротуары и обустроят искусственное освещение.

Отремонтированная дорога улучшит сообщение между пятью муниципальными образованиями Городищенского района с населением более 22 тысяч жителей. Это рабочий поселок Чаадаевка и четыре сельсовета: Архангельский, Нижнеелюзанский, Среднеелюзанский и Чаадаевский.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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