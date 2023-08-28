Жители Шуиста потеряли остановочные павильоны

28.08.2023 | 08:11

Жителям Шуиста, ожидающим общественный транспорт на улице Чаадаева, негде укрыться от солнца и непогоды. Остановочные павильоны пропали еще в начале лета.

Об этом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» написал пензенец Влад.

«Начиная с ЖБИ, вторая Пенза, «Мезон». С двух сторон. В начале лета как убрали и с концами. Сейчас дожди, а укрыться негде», - обозначил горожанин места отсутствующих конструкций.

Ответ на его обращение поступил от управления ЖКХ Пензы.

«Остановочные павильоны по улице Чаадаева были убраны в связи с проведением ремонта дороги и тротуара в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», - пояснил представитель управления.

Вернуть конструкции намерены 8 сентября.

По словам пресс-службы администрации города, ремонт улицы Чаадаева должны были завершить 22 августа. Помимо проезжей части, асфальт заменили и в пешеходной зоне, однако материал положили на невыровненную поверхность, покрытие пошло волнами.

Сейчас недостатки устранены.