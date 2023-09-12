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Общество

В Правительстве РФ не одобрили идею запретить штрафы за лайки

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Законопроект о запрете привлекать к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях не нашел одобрения у комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва, имеющийся в распоряжении агентства.

«Правительство Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживает», - говорится в нем.

Законопроект был направлен на отзыв правительства в марте. Авторы предлагали дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии указанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях.

Как отмечают в кабмине, пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических данных и иных сведений, подтверждающих необходимость внесения изменений.

«Кроме того, используемые в законопроекте понятия «выражение эмоций», «выставление отметок к публикациям» законодательством РФ не определены, в связи с чем проектируемые нормы не отвечают требованиям ясности и определенности и могут повлечь неоднозначное толкование на практике», - говорится в проекте отзыва.

В кабмине также указали, что вопрос о наличии признаков состава административных правонарушений «в каждом отдельном случае должен решаться с учетом обстоятельств конкретного дела».

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Источник — фото pixabay.com
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