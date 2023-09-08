В Пензе закрыли дорогу от улицы Рябова до Бийской

В Пензе закрыли движение по участку дороги от улицы Рябова до Бийской. Об этом пресс-служба регионального минстроя сообщила в пятницу, 8 сентября.
В качестве причины указывается планово-предупредительный ремонт моста через реку Пензу.
«Установлен маршрут объезда согласно прилагаемой схеме», - уточнила пресс-служба министерства.
На плане видно, что водителям предлагается следовать по новым эстакаде и путепроводу.
О сроках окончания работ и открытии проезда по участку не сообщается.
Водителям стоит заранее продумывать свой маршрут.
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