Пензенцы будут плавать в бассейнах по новым правилам

С 1 сентября вступили в силу новые правила в спортивных организациях. Теперь за травму на тренировке или же из-за скользкого пола в бассейне будут выплачивать компенсацию.
Нововведение действует, если доказано, что вред причинен по вине тренера или недосмотру сотрудников фитнес-клуба, бассейна.
«Правила для фитнес-центров, бассейнов и спортклубов будут действовать шесть лет - до 1 сентября 2029 года. Их разработка вызвана жалобами людей на некачественные услуги спортклубов. Новые нормы повысят качество услуг и в конечном итоге положительно скажутся на здоровье россиян и их вовлеченности в массовый спорт», - цитирует «Парламентская газета»
замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова.
Согласно новым правилам, спортивные организации должны проводить с клиентам инструктаж по технике безопасности под роспись в специальном журнале. Отказавшиеся от него посетители берут на себя все риски, связанные с нарушением безопасности.
Если клиент получит травму из-за неисправного тренажера, скользкого пола, непрофессионализма тренера, то он подает жалобу в фитнес-клуб или бассейн, где пострадал. Если сотрудники не реагируют, тогда дорога лежит в суд.
Также клиент может потребовать вернуть ему деньги за абонемент (частично или в полном размере), если услуга предоставляется не полностью. Например, в учреждении не работает бассейн или некоторые тренажеры.
Важно отметить, что и сами посетители тоже несут ответственность. К примеру, если они сломали оборудование, то должны возместить ущерб: оплатить его ремонт или покупку нового.
«Но при этом виновник не обязан возмещать фитнес-клубу упущенную из-за поломки выгоду», - отмечает «Парламентская газета».
Новые правила гласят, что если клиенту стало плохо на занятиях, то по его просьбе сотрудники организации должны вызвать скорую и дать лекарства из аптечки бесплатно.
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