Пензенцы будут плавать в бассейнах по новым правилам

03.09.2023 | 12:35

С 1 сентября вступили в силу новые правила в спортивных организациях. Теперь за травму на тренировке или же из-за скользкого пола в бассейне будут выплачивать компенсацию.

Нововведение действует, если доказано, что вред причинен по вине тренера или недосмотру сотрудников фитнес-клуба, бассейна.

«Правила для фитнес-центров, бассейнов и спортклубов будут действовать шесть лет - до 1 сентября 2029 года. Их разработка вызвана жалобами людей на некачественные услуги спортклубов. Новые нормы повысят качество услуг и в конечном итоге положительно скажутся на здоровье россиян и их вовлеченности в массовый спорт», - цитирует «Парламентская газета»

замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова.

Согласно новым правилам, спортивные организации должны проводить с клиентам инструктаж по технике безопасности под роспись в специальном журнале. Отказавшиеся от него посетители берут на себя все риски, связанные с нарушением безопасности.

Если клиент получит травму из-за неисправного тренажера, скользкого пола, непрофессионализма тренера, то он подает жалобу в фитнес-клуб или бассейн, где пострадал. Если сотрудники не реагируют, тогда дорога лежит в суд.

Также клиент может потребовать вернуть ему деньги за абонемент (частично или в полном размере), если услуга предоставляется не полностью. Например, в учреждении не работает бассейн или некоторые тренажеры.

Важно отметить, что и сами посетители тоже несут ответственность. К примеру, если они сломали оборудование, то должны возместить ущерб: оплатить его ремонт или покупку нового.

«Но при этом виновник не обязан возмещать фитнес-клубу упущенную из-за поломки выгоду», - отмечает «Парламентская газета».

Новые правила гласят, что если клиенту стало плохо на занятиях, то по его просьбе сотрудники организации должны вызвать скорую и дать лекарства из аптечки бесплатно.