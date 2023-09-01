В Кузнецке бесплатно привьют от гриппа почти 50 000 горожан

01.09.2023 | 21:15

В Кузнецке по национальному календарю иммунизации планируется привить от гриппа 48 370 человек – 37 980 взрослых и 10 390 детей. Об этом шла речь на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в четверг, 31 августа.

Участникам совещания напомнили, что сентябрь - лучшее время для подготовки к борьбе с вирусами. При ранней вакцинации организм успеет выработать иммунитет к сезонному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В первую очередь прививка нужна тем, кто находится в группе риска: детям, медицинским работникам, педагогам, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.

Для иммунизации взрослых кузнечан ожидается поступление первой партии - 17 тысяч доз вакцины. Для детей уже поступило 4 860 доз.

«Для профессий, не входящих в группу риска, вакцину приобретает работодатель. Руководителям кузнецких предприятий и организаций рекомендовано изыскать средства на приобретение вакцины и привить своих работников самостоятельно. Для этих целей в лечебных учреждениях города будут созданы прививочные бригады, которые займутся иммунизацией работающего населения», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.