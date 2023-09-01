Сетевое издание|18+|Пятница|1 сен 2023|09:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Онколог перечислил анализы, выявляющие злокачественные клетки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Хирург, врач-онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов рассказал «Газете.Ru» об анализах, позволяющих диагностировать рак на ранней стадии.

Первый из них - общий анализ крови. По нему можно увидеть, какие клеточные субпопуляции в норме, какие снижены, какие повышены. По словам Антона Иванова, на развитие злокачественного образования реагируют лейкоциты и лимфоциты. А по скорости оседания эритроцитов можно увидеть наличие воспалительной реакции, которая нередко сопровождает злокачественное новообразование.

Биохимический анализ крови показывает маркеры, которые регулируют работу внутренних органов. При нарушении работы различных органов - печени, поджелудочной железы, почек - биохимические маркеры могут увеличиваться.

Следующий этап - более детальное исследование: изучение генетических маркеров или мутации онкомаркеров, которые могут указывать на наличие опухоли в организме или на предрасположенность к ней.

«В результате анализа можно увидеть поломки в генетическом материале, в ДНК клеток человека, которые могут быть уже при развитии злокачественного новообразования, при его формировании, а также передаваться по наследству от родителей к конкретному человеку», - пояснил врач.

Четвертый анализ - на онкомаркеры. Это биологические вещества, которые вырабатываются самой раковой клеткой. Они могут находиться как в самой клетке, так и попадать в кровоток и обнаруживаться в сыворотке крови. При повышенном уровне таких маркеров следует уже обращаться к онкологу.

Еще один вид исследования - иммунограмма, показывающая распределение различных лимфоцитов, которые непосредственно борются с вирус-инфицированной клеткой, с бактериальными клетками и со злокачественными в том числе.

«При количестве больше 20% человеку надо задуматься и пройти более детальное исследование у онколога для обнаружения возможного злокачественного новообразования. Потому что большое количество этих клеток говорит о несостоятельности иммунитета, о том, что этих клеток вырабатывается в организме много, но они, возможно, неэффективны в борьбе с онкологическим заболеванием», - подчеркнул онколог.

Также для определения злокачественного образования может быть проведена биопсия, при которой берется незначительный участок органа и исследуется гистологически.

«Дальнейшая диагностика может включать иммуногистохимические исследования. Это уже более современный молекулярный уровень диагностики, который покажет непосредственно, какие опухолевые клетки есть и какие у них есть маркеры. Они отвечают за межклеточные взаимодействия с клетками иммунной системы и характеризует опухоль как таковую», - подвел итог Антон Иванов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте