Онколог перечислил анализы, выявляющие злокачественные клетки

01.09.2023 | 08:32

Хирург, врач-онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов рассказал «Газете.Ru» об анализах, позволяющих диагностировать рак на ранней стадии.

Первый из них - общий анализ крови. По нему можно увидеть, какие клеточные субпопуляции в норме, какие снижены, какие повышены. По словам Антона Иванова, на развитие злокачественного образования реагируют лейкоциты и лимфоциты. А по скорости оседания эритроцитов можно увидеть наличие воспалительной реакции, которая нередко сопровождает злокачественное новообразование.

Биохимический анализ крови показывает маркеры, которые регулируют работу внутренних органов. При нарушении работы различных органов - печени, поджелудочной железы, почек - биохимические маркеры могут увеличиваться.

Следующий этап - более детальное исследование: изучение генетических маркеров или мутации онкомаркеров, которые могут указывать на наличие опухоли в организме или на предрасположенность к ней.

«В результате анализа можно увидеть поломки в генетическом материале, в ДНК клеток человека, которые могут быть уже при развитии злокачественного новообразования, при его формировании, а также передаваться по наследству от родителей к конкретному человеку», - пояснил врач.

Четвертый анализ - на онкомаркеры. Это биологические вещества, которые вырабатываются самой раковой клеткой. Они могут находиться как в самой клетке, так и попадать в кровоток и обнаруживаться в сыворотке крови. При повышенном уровне таких маркеров следует уже обращаться к онкологу.

Еще один вид исследования - иммунограмма, показывающая распределение различных лимфоцитов, которые непосредственно борются с вирус-инфицированной клеткой, с бактериальными клетками и со злокачественными в том числе.

«При количестве больше 20% человеку надо задуматься и пройти более детальное исследование у онколога для обнаружения возможного злокачественного новообразования. Потому что большое количество этих клеток говорит о несостоятельности иммунитета, о том, что этих клеток вырабатывается в организме много, но они, возможно, неэффективны в борьбе с онкологическим заболеванием», - подчеркнул онколог.

Также для определения злокачественного образования может быть проведена биопсия, при которой берется незначительный участок органа и исследуется гистологически.

«Дальнейшая диагностика может включать иммуногистохимические исследования. Это уже более современный молекулярный уровень диагностики, который покажет непосредственно, какие опухолевые клетки есть и какие у них есть маркеры. Они отвечают за межклеточные взаимодействия с клетками иммунной системы и характеризует опухоль как таковую», - подвел итог Антон Иванов.