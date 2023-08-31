Пензенским федеральным льготникам предстоит сделать выбор

31.08.2023 | 11:27

В Социальном фонде России продолжается прием документов от федеральных льготников.

К ним относятся участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, дети-инвалиды, лица подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, другие категории лиц. Указанные граждане имеют право на ряд федеральных льгот.

«Набор включает лекарства и медицинские изделия, а также путевки в санаторий и бесплатный проезд на пригородных электричках», - рассказали в Соцфонде.

Граждане, желающие изменить форму получения набора социальных услуг в 2024 году, должны подать заявление в ведомство в срок до 1 октября.

Это следует сделать тем лицам, кто желает изменить текущий порядок получения услуг (например, сейчас получает деньги, а с 1 января 2024 года хочет получать льготы в натуральном виде), уточнили в Социальном фонде России.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. Если гражданин желает сохранить существующую форму получения льгот, заявление подавать не требуется.

«Бесплатные лекарства или компенсация? Нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо обдуманно подходить к выбору между льготами и их денежным эквивалентом. Ведь если отказаться от соцпакета (или его частей), то в течение всего года нельзя будет изменить способ его получения. А если сохранить за собой право на натуральные льготы – пользоваться услугами можно не просто в рамках их номинальной стоимости, а в необходимом объеме», - обратились к федеральным льготникам в Соцфонде.