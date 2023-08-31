1 сентября пензенцам не понадобятся зонты

31.08.2023 | 22:00

Как сообщалось ранее, погода в пятницу, 1 сентября, не омрачит юным пензенцам и их родителям праздник. Она будет благоприятной для торжественных линеек под открытым небом и прогулок.

По прогнозу синоптиков пензенского гидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до +24...+26 °С. К ночи опустится до +10...+12 °С.

За окном будет облачно, дождя не ожидается. В разных направлениях будет дуть слабый ветер.

В народном календаре 1 сентября называют Феклой Свекольницей. В этот день люди следили за движениями воздуха.

Считалось, что южный ветер сулит большой урожай овса. «Батюшка юг пустил ветер на овес»; «Феклин день пришел - овес дошел», - говорили крестьяне.

Хорошая погода в регионе продержится как минимум до конца недели.