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Общество

1 сентября пензенцам не понадобятся зонты

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Как сообщалось ранее, погода в пятницу, 1 сентября, не омрачит юным пензенцам и их родителям праздник. Она будет благоприятной для торжественных линеек под открытым небом и прогулок.

По прогнозу синоптиков пензенского гидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до +24...+26 °С. К ночи опустится до +10...+12 °С.

За окном будет облачно, дождя не ожидается. В разных направлениях будет дуть слабый ветер.

В народном календаре 1 сентября называют Феклой Свекольницей. В этот день люди следили за движениями воздуха.

Считалось, что южный ветер сулит большой урожай овса. «Батюшка юг пустил ветер на овес»; «Феклин день пришел - овес дошел», - говорили крестьяне.

Хорошая погода в регионе продержится как минимум до конца недели.

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