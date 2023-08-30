«Термодом» запустил в продажу больше квартир «Созвездия»

30.08.2023 | 16:28

Строительный холдинг «Термодом» объявил о новом старте продаж квартир в «Астерионе». Это еще одна звезда жилого комплекса «Созвездие» в Городе Спутнике.

Монолитная 25-этажка находится на первой линии домов вдоль набережной. Здесь одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, стеклянные стены, пейзажные виды, по-космически выглядящее фойе, закрытый двор на уровне второго этажа и вместительный паркинг под ним.

«Близнец» строения уже красуется по адресу: Прибрежный бульвар, 5. А значит, те, кто не успел по разным причинам приобрести квартиры в «Атласе», смогут сделать это в «Астерионе».

Продажи только открылись, цены прямо сейчас - самые приятные.

Узнать об «Астерионе» больше можно в офисах строительного холдинга «Термодом» и по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Термодом-инвест» и ООО «СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.