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Общество

Стало известно, какие дома в центре Пензы решено реконструировать

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В Пензенской области утвердили план мероприятий по реконструкции старых многоквартирных домов. Соответствующее постановление 28 августа подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Решено восстановить здания в центральной части Пензы, расположенные по следующим адресам:

- ул. Бакунина, 4 (дом 1908 года постройки, реконструировать его должны до конца 2028-го);

- ул. Володарского, 38-40 (1917 год постройки, до конца 2029-го);

- ул. Ключевского, 72 (1917 год постройки, до конца 2029-го);

- ул. Красная, 72 (1916 год постройки, до конца 2026-го);

- ул. Лермонтова, 13 (1895 год постройки, работы должны были выполнить еще до конца 2022-го; новый срок не указан, но в список объект внесен);

- ул. Московская, 20 (1917 год постройки, до конца 2031-го), 22, 28, 30 (все - 1917 года постройки, до 2029-го).

В каждом из случаев реконструкция будет проводиться за счет собственников помещений.

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