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Общество

В Заречном подорожает питание в детских садах

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Суммы, которая выделяется на закупку продуктов питания для детских садов Заречного, не хватает. С 1 сентября ее решили увеличить на 31%.

Об этом пишет портал «Город Z» со ссылкой на председателя Собрания представителей Заречного Сергея Рузайкина.

По его словам, сумму, выделяемую на питание в детских садах, увеличат за счет муниципального бюджета. Родители же будут платить столько, сколько платили прежде.

«На закупку продуктов для детей пока добавлено пять миллионов рублей. Но до конца года народные избранники планируют увеличить эту сумму до восьми миллионов», - отмечает портал.

В Заречном годами не менялась сумма расходов на питание в детских садах, последняя индексация была в 2018-м, тогда как для школ затраты пересматриваются ежегодно.

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Источник — gorodz.info
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