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Общество

В пензенском микрорайоне снова отключат холодную воду

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В среду, 30 августа, в пензенском микрорайоне Заря отключат холодную воду. Ресурса не будет с 8:00 до 20:00.

Речь идет о таких улицах, как Районная, Малоэтажная, Руслановой, Новоселов (и проезды), Газовая (и проезды), Большая Брусничная (и проезды), Мозжухина (и проезды), Магистральная (и проезды), Земляничная (и проезды), Изумрудная, Прохладная, Садовая, Молодежная, Сузюмова, 1-10, Турищева, 1, Юбилейная.

В городской администрации уточнили, что отключение водоснабжения потребовалось «для выноса существующего водопровода диаметром 280 мм и врезки проложенного водопровода от насосной станции в магистральную сеть».

В социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний (их можно оставить по телефону 32-13-50) будут подвозить техническую воду.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь снижает давление в распределительной сети и ведет к уменьшению напора», - предупредили горожан, посоветовав набирать воду днем.

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