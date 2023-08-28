28.08.2023 | 11:16

В сентябре Пензу и Санкт-Петербург свяжет дополнительный авиарейс. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили в аэропорту.

Суда Sukhoi Superjet 100 будут курсировать с 4 по 25 сентября по понедельникам.

Вылет из Северной столицы назначен на 11:55, прибытие в Пензу - на 14:15. Затем отправка из областного центра намечена на 15:15, приземление в Петербурге - на 17:20.

С начала июня 2023 года воздушные суда курсировали между Пензой и городом на Неве три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. С 15 июля в расписании появился еще один день - суббота. Дополнительный рейс понадобился потому, что маршрут оказался очень востребованным.

Как ранее сообщалось, билеты жители региона могут приобретать по специальному тарифу: полеты субсидируются из областного бюджета.