Новые правила: обязан ли педагог оказывать детям первую медпомощь

28.08.2023 | 12:37

В понедельник, 28 августа, на брифинге в Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали об изменениях закона, касающихся оказания педагогами первой медицинской помощи детям.

Первый заместитель министра образования региона Алексей Фомин уточнил, что речь идет о статье «Охрана здоровья обучающихся» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

«Первую медицинскую помощь теперь могут оказывать педагогические работники и иные лица, имеющие навыки по этим состояниям», - пояснил он.

Замминистра здравоохранения Марина Воробьева добавила, что для этого не нужно иметь соответствующее образование.

«Право на оказание первой медицинской помощи не говорит о том, что педагоги обязаны ее оказывать. Они могут оказать ее в пределах своих компетенций, если получили какие-то предварительные навыки.

Такую помощь любой может оказать. Вот, например, человеку стало на улице плохо, у него затруднение дыхания или остановилось сердце. Мы что должны сделать: поднять голову, расстегнуть ворот у рубашки, чтобы обеспечить доступ кислорода, и вызвать скорую помощь. Если человек владеет сердечно-легочной реанимацией, он может сделать ее», - отметила Марина Воробьева.

Алексей Фомин уточнил, что педагоги осваивают навыки оказания первичной помощи, но до этого в законе не было зафиксировано данное право и учитель мог только вызвать скорую помощь и ждать приезда медиков. Теперь он законодательно имеет право помочь ребенку.

Что касается таблеток, то давать их детям учитель не имеет права.