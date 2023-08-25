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Общество

Суд рассматривает иск Натальи Клак к высшим должностным лицам региона

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В пятницу, 25 августа, в Первомайском районном суде пройдет заседание по иску бывшего первого заместителя министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Натальи Клак.

Ответчиками, согласно материалам дела, являются губернатор Олег Мельниченко, вице-губернатор Сергей Федотов и управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства региона.

Дело поступило в суд 19 июля. Оно относится к категории споров, возникающих из трудовых отношений, в том числе по поводу восстановления на работе, государственной (муниципальной) службе в связи с признанием приказа в отношении служащего об увольнении недействительным.

4 августа началось рассмотрение. Процесс продолжился 10-го числа. 25-го пройдет третье заседание.

Судья Оксана Сосновская проводит рассмотрение дела единолично.

Наталья Клак с сентября 2013 года возглавляла региональное управление по регулированию тарифов и энергосбережению. В ноябре 2021-го его преобразовали в департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

В сентябре 2022 года департамент ликвидировали, а его полномочия передали министерству ЖКХ и ГЗН региона. Тогда же Клак стала первым замом руководителя ведомства.

28 июня 2023 года она была уволена в связи с утратой доверия. В пресс-службе правительства сообщили, что материалы служебной проверки переданы в правоохранительные органы.

30 июня стало известно о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента по регулированию тарифов и энергосбережению. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области прошли обыски, была изъята служебная документация.

По данным следствия, злоупотребление полномочиями повлекло необоснованное завышение Горводоканалом тарифов на водоотведение на 2022 год.

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