Сетевое издание|18+|Четверг|24 авг 2023|10:32
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Общество

На улице Лермонтова уже много дней световую опору подмывает вода

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Световая опора на улице Лермонтова представляет опасность. Таким мнением с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделилась горожанка Олеся.

В четверг, 24 августа, она прислала фотографии, сделанные рядом с педагогическим институтом, напротив муниципальной парковки у больницы Бурденко.

Женщина заметила, что прямо из-под столба течет ручей. Утечка на сетях водоснабжения может разрушить основание опоры, и та рухнет.

«Этот ручей бежит вниз по Лермонтова и затекает прямо в парк Белинского. Там образовалась приличная лужа», - рассказала Олеся.

На опасную утечку в этом месте пензенцы жалуются в соцсетях третью неделю. Пока порыв не устранили.

«Вода течет уже более двух недель, может подмыть столб. Если столб упадет, могут быть жертвы или ущерб транспортным средствам. Примите, пожалуйста, меры», - написал пользователь на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ему ответил представитель мэрии.

«Спасибо за сигнал! Работы будут выполнены по мере освобождения бригад с других аварийных участков», - гласит сообщение.

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