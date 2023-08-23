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Общество

ЖК «Созвездие» - квартиры для красивой и удобной жизни

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В Городе Спутнике сданы два корпуса 1-й очереди жилого комплекса «Созвездие» - 17-этажная «Мира» и 25-этажный «Атлас». В каждом застройщик соблюдает баланс эстетики и функциональности.

Здесь строгие, четкие силуэты домов в едином стиле, дизайнерские дворы и особая, космическая атмосфера - в таком комплексе жители каждый день будут ощущать себя звездами.

Верхние этажи полностью стеклянные, от пола до потолка. Это позволит наслаждаться красивыми видами. У жителей квартир этажами ниже будет такая же возможность: здесь все окна увеличенные, а лоджии панорамные.

Система «Умный дом» автоматически откроет ворота подземного паркинга, усилит освещение, когда житель подходит к своей квартире, организует видеонаблюдение во дворе и паркинге.

Практически бесшумные лифты за несколько секунд довезут от подземного паркинга до нужного этажа.

В вестибюле единой входной группы гости смогут с комфортом дожидаться встречи. Здесь установят мягкие диванчики и столы.

Двор особенный - закрытый, на уровне второго этажа. Там будут космические цветы и беседки в виде звездных систем, необычные детские площадки и широкие дорожки в окружении зелени, зоны спорта и солярия.

В этих корпусах еще остались свободные квартиры.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Термодом-инвест» и ООО «СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации - на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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