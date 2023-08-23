Студентка после вуза не стала работать в больнице и избежала штрафа

23.08.2023 | 17:10

Пензенская студентка не стала платить штраф за несоблюдение договора о целевом обучении и отстояла свою правоту в суде.

Девушка поступила в мединститут по специальности «Лечебное дело» в 2016 году, заключив договор с региональным министерством. После окончания обучения, она должна была отправиться работать в одно из учреждений здравоохранения.

Ведомство на протяжении обучения поддерживало студентку, определив ей стипендию в 1 500 рублей ежемесячно. В 2022 году пензячка окончила вуз, но трудовой договор так и не заключила.

Минздрав обратился в суд, требуя взыскать с девушки 35 000 рублей в счет возмещения расходов на стипендию и 70 000 рублей штрафа.

Служители Фемиды установили, что после окончания вуза пензячка стала ординатором-очником на платной основе в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» в Санкт-Петербурге. Там она учится сейчас.

Девушка выполнила требование министерства и возместила по расходам 35 000 рублей, однако выплатить штраф отказалась. Служители Фемиды встали на ее сторону.

Они пришли к выводу, что договор, заключенный между пензячкой и минздравом, является ученическим и заключен между работодателем и лицом, который претендует на место.

«Условие о выплате гражданином штрафа в силу статьи 206 Трудового кодекса Российской Федерации является ничтожным и не влечет за собой каких-либо правовых последствий», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Иск минздрава признали не подлежащим удовлетворению.