Пензенец предложил вынести трассу М-5 за пределы города

23.08.2023 | 10:58

Уставший от постоянных заторов житель Пензы выступил с инициативой вынести трассу М-5 за пределы города. Свое предложение он опубликовал на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Постоянные пробки из-за фур, аварий и прочее, в Зарю не проедешь, ее планировка через город для советского времени была хороша, грузы возили железной дорогой», - написал Борис Борисович.

На сообщение отреагировал представитель регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

«По информации, предоставленной ФКУ «Поволжуправтодор», в ближайшей перспективе работ по переносу трассы и строительству новой не запланировано, но учреждение учтет данные предложения в своей дальнейшей деятельности», - говорится в ответе.

Заторы на участке трассы М-5 в Пензе и на подъездах к ней возникают едва ли не ежедневно. Любая авария, даже мелкая, доставляет серьезные неприятности участникам дорожного движения. Особые трудности водители испытывают в дни поминовения усопших, когда горожане устремляются на Восточное кладбище навестить умерших родственников.