61-летняя пензенская невеста отдала ради своего счастья почти миллион

23.08.2023 | 21:22

61-летняя женщина из Бессоновки Пензенской области столкнулась с трудностями на пути к личному счастью.

Сельчанка познакомилась с уроженцем Абхазии, и их отношения дошли до предложения связать судьбы. Однако уехать к жениху оказалось невозможно.

Препятствием стала задолженность по исполнительным производствам и ограничение права выезда за пределы РФ.

«Личное счастье дороже денег. Так рассудила женщина и нашла средства для погашения задолженности», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Ей пришлось отдать почти миллион: 850 тысяч долга и 120 тысяч рублей исполнительского сбора.