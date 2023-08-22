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Общество

Житель Кузнецкого района дважды обокрал сельскую больницу

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В Кузнецком районе осудили 47-летнего местного жителя, который забрался в сельскую больницу с недобрыми намерениями.

В начале апреля этого года мужчина через разбитое окно залез в расположенное неподалеку от его дома медицинское учреждение, которое не функционировало.

«Применив физическое усилие, он руками снял с креплений в стене, затем отсоединил трубы подвода воды, после чего в несколько приемов на руках перенес их в сарай своего домовладения», - рассказали в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Унести за раз все, что можно было, мужчина не смог, поэтому на следующий день попросил помощи у соседа. Он сказал ему, что перенос регистров отопления согласован. Вместе они оторвали еще несколько деталей на втором этаже и перетащили в тот же сарай.

Все украденное сельчанин потом сдал в пункт приема металлолома в Кузнецке.

Когда преступление раскрылось, мужчина признал свою вину и добровольно возместил нанесенный больнице ущерб - 14 150 рублей.

Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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