В Пензе прооперировали 98-летнюю пациентку с переломом бедра

22.08.2023 | 22:00

В Пензе 98-летняя пациентка пошла на поправку после сложной операции, сопряженной с высоким риском.

Престарелую женщину доставили в областную больницу имени Н. Н. Бурденко в конце июня. Врачи диагностировали перелом верхней части бедренной кости, который называют чрезвертельным (он образуется между подвертельной линией и основанием шейки бедра).

Медики приняли решение о немедленной операции. Они отметили, что родственники долгожительницы быстро обратились за помощью и это позволило провести хирургическое вмешательство в течение 24 часов после травмы. Такая своевременность снижает риск развития осложнений, которые трудно корректируются.

23 июня возрастную пациентку прооперировал травматолог-ортопед Александр Иванчин, погружение в наркоз проводил анестезиолог-реаниматолог Валерий Вдовин. Все этапы прошли успешно.

Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. Ее внук рассказывает, что бабушка способна садиться на постели и осваивает передвижение при помощи ходунков (раньше ей была запрещена нагрузка на ногу).

«Нужно помнить, что положительный исход напрямую зависит от времени обращения за медицинской помощью в течение первых 48 часов и возраст не является противопоказанием для проведения операции», - подчеркнули в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.