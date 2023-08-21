В Пензе утвердили порядок взимания платы за землю под гаражами

В Пензе утвердили порядок определения платы за использование муниципальной земли под возведение гаражей. Соответствующее постановление глава города Александр Басенко подписал 17 августа.
Взнос составит 1,5% от кадастровой стоимости участка.
Использующий землю горожанин должен платить за нее ежемесячно в срок до 10-го числа. Поступающие средства зачисляются в городской бюджет.
Отсутствие платы будет считаться основанием «для прекращения действия решения об использовании земельного участка».
«Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года», - говорится в документе.
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