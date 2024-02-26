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Общество

На улице Кирова в Пензе построят офисное здание

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В Пензе городская администрация согласовала архитектурно-градостроительный облик нового здания, которое планируется к возведению на улице Кирова.

Соответствующее постановление подписано главой Пензы Александром Басенко 21 февраля.

Речь идет о пятиэтажном строении общей площадью 535,5 кв. м. В нем будут размещаться офисы.

Судя по кадастровому номеру земельного участка, здание возведут на территории между жилыми домами № 18 и 18Б на улице Кирова, строением № 24Б (областное отделение КПРФ) и БЦ «Новый Арбат».

На улице Кирова в Пензе построят офисное здание

Облик офисного здания согласован как соответствующий требованиям к архитектурно­градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в Правилах землепользования и застройки города Пензы. Последние утверждены приказом областного министерства градостроительства и архитектуры, говорится в документе.

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