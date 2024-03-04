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Общество

На улице Революционной в Пензе хотят построить гостиницу

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На улице Революционной в Пензе появится гостиница. Постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, планируемого к строительству, было подписано главой Пензы Александром Басенко.

Согласно документу, размещенному на официальном сайте мэрии, двухэтажное здание хотят возвести на участке с адресом: Революционная, 2в, г (примерно в той же зоне расположены ДС «Рубин», административные здания, гаражи, банкетный зал, автоцентр).

Общая площадь новой постройки составит 1 436,22 кв. м, функциональное назначение - гостиничное обслуживание.

В том же районе, на улице Пушкина, расположен печально известный советский долгострой - так и не открывшаяся гостиница «Интурист». Объект давно пытаются реанимировать, но безуспешно.

Так, в 2013 году губернатор Василий Бочкарев и генеральный директор ООО «Ташир Инвест» Алексей Ломоносов подписали протокол о намерениях на 2013-2014 годы. Компания должна была вложить 80 млн долларов в открытие многофункционального торгово-офисно-развлекательного центра на базе гостиничного комплекса «Интурист». Однако что-то пошло не так.

Позднее вопросом занимался другой губернатор, Иван Белозерцев. В 2017 году он встретился с представителем того же «Ташира», стороны договорились о завершении строительства здания, были даже представлены возможные решения по его реконструкции. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Весной прошлого года в администрации Пензы сообщили о намерении другого инвестора возвести гостиницу на пересечении улиц Суворова и Плеханова. Эта территория долгое время рассматривалась как площадка под здание, в которое могли бы переехать артисты «Кукольного дома», однако право пользования участком, закрепленное за театром, было прекращено 17 января 2023 года.

Говоря о появлении в центре города новых объектов, стоит также отметить, что на улице Кирова готовятся возвести офисное здание. Его архитектурно-градостроительный облик уже согласован мэрией. Судя по кадастровому номеру земельного участка, пятиэтажное здание появится на территории между жилыми домами № 18 и 18Б на улице Кирова, строением № 24Б (областное отделение КПРФ) и БЦ «Новый Арбат».

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Источник — фото pixabay.com
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