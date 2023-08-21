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Общество

В Пензе грядут изменения в сфере сбора мусора

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В Пензе хотят заменить большие контейнеры для сбора мусора на меньшие, но с крышкой. Кроме того, планируется, что контейнерные площадки обяжут содержать управляющие организации.

Сейчас за их внешний вид и содержание зачастую отвечает муниципалитет.

Публичное обсуждение этих нововведений началось в понедельник, 21 августа, в администрации Пензы.

«В настоящее время от того, где расположена площадка, на придомовой территории или муниципальной, зависит, кто ее содержит. Учитывая положительный опыт других регионов, администрация города Пензы планирует передать ряд контейнерных площадок, расположенных на муниципальной земле, на содержание управляющих компаний. Речь идет о таких случаях, когда на придомовой территории МКД невозможно оборудовать место для накопления ТКО», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно правилам, управляющие компании содержат общее имущество в многоквартирных домах, сюда относятся и места накопления ТКО. УК должны обеспечивать установку на обслуживаемых территориях контейнеров, своевременно убирать места вокруг них, организовать вывоз отходов и контролировать его, содержать бункеры и контейнеры в исправном состоянии, не допускать их переполнения.

При этом плата за содержание мест накопления ТКО уже входит в тариф для жителей. Если правила благоустройства изменят так, как планируют, увеличения стоимости услуги не будет.

«Кроме того, любое повышение тарифа должно быть обосновано со стороны управляющей организации и утверждено в Министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. На общем собрании собственники жилья могут потребовать от управляющей организации полный отчет о деятельности и понесенных затратах на те или иные статьи расходов», - добавили в пресс-службе администрации города.

Что касается замены привычных для многих пензенцев мусорных контейнеров, то тут исходят из нескольких преимуществ.

В евроконтейнерах с крышкой будет скапливаться меньше отходов, поэтому мусор придется чаще вывозить. Исключены случаи выпадения или растаскивания ТКО по площадке. Она станет выглядеть опрятнее.

«В соседних регионах уже отходят от практики использования открытых объемных бункеров для сбора ТБО в пользу практичных евроконтейнеров», - отметили в мэрии.

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