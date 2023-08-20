Молодые семьи сократили потребление продуктов

20.08.2023 | 12:40

Специалисты Росстата подвели итоги 2022 года и выявили у молодых семей (обоим супругам не более 35 лет) снижение потребления продуктов питания, нетипичное для других категорий граждан.

Например, многодетные семьи, наоборот, увеличили потребление. То же наблюдалось у пенсионеров и инвалидов.

Подчитано, что молодежь больше всего сократила потребление молока и молочных продуктов (на 22% по сравнению с 2021-м), фруктов и ягод (на 19%), растительного масла, других жиров.

Меньше молодые мужчины и женщины стали употреблять рыбу и рыбные продукты (на 17%), хлеб (на 15%), сахар и кондитерские изделия (на 14%), яйца (на 12%).

«Даже в пандемическом 2020 году молодые семьи не снижали потребление всех категорий еды: по данным статслужбы, в тот период в их рационе стало больше молока и яиц (+6 и 4% соответственно), а снижение потребления рыбы, фруктов и сахара не превысило планку в 1% по сравнению с докризисным 2019 годом», - анализирует данные РБК.

По мнению экспертов, которое приводит РБК, причин сокращения потребления может быть несколько: от экономии на продуктах до роста востребованности готовых блюд. Не исключено и то, что молодежь стала чаще предпочитать здоровое питание и уменьшает калории.

Помимо молодых семей, потребление еды сократилось в неполных семьях. Рацион в них урезан по всем категориям, почти без изменений осталась только доля покупок овощей и бахчевых.