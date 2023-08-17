Часть кабинетов из амбулатории на Кулибина перенесут на Циолковского

17.08.2023 | 11:42

В амбулатории поликлиники № 7 на улице Циолковского, 6, сделают кабинеты физиотерапии и массажа.

Они переедут в медучреждение из амбулатории на улице Кулибина, 11.

«Необходимость в переносе структурных подразделений амбулаторного звена городской поликлиники № 7 вызвана неудовлетворительным техническим состоянием здания медицинской организации на Кулибина», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Сейчас в амбулатории на улице Циолковского завершается ремонт. Обновленные кабинеты будут отвечать всем современным требованиям, которые предъявляют к оснащению поликлиник.

Рабочие уже демонтировали перегородки, заменили потолки и полы, обновили покрытие стен, а также сделали косметический ремонт внутренних помещений. Им осталось уложить напольное покрытие.

«В 2023 году выделены денежные средства на разработку проектно-сметной документации для ремонта помещений поликлиники № 4 городской поликлиники. Кроме того, до конца 2023 года будет произведен текущий ремонт помещений поликлиники № 8», - напомнили в минздраве.