Съемка Городища с квадрокоптера обойдется оператору в крупную сумму

16.08.2023 | 11:46

Пензенская транспортная прокуратура выявила факт несанкционированного использования воздушного пространства оператором беспилотного летательного аппарата.

Установлено, что в июне житель области проводил видеосъемку на территории Городища с использованием квадрокоптера.

При этом оператор БПЛА не направил предварительное уведомление в органы обслуживания воздушного движения и не получил соответствующее разрешение. Таким образом он нарушил федеральные авиационные правила.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за нарушение правил использования воздушного пространства гражданина оштрафовали на 30 000 рублей.

Ранее за использование квадрокоптеров без разрешения были оштрафованы на такую же сумму еще два человека. Один из них запустил беспилотник над Пензой, другой снял с высоты птичьего полета Нижний Ломов.

В Пензенской области использование беспилотников запрещено до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.