Главный коммунальщик Пензы не назвал срок открытия туалетов у Суры

15.08.2023 | 15:02

Проблема неработающих биотуалетов на набережной Суры возле моста Дружбы продолжает волновать горожан.

Запуска в эксплуатацию уже несколько месяцев ожидают два модуля по две секции в каждом: четыре женские кабинки, две мужских и три писсуара.

Реконструированную часть набережной открыли 5 мая. Однако пензенцам объяснили, что для функционирования уборных нужно сначала закончить благоустройство участка набережной в районе моста Дружбы, котороде по контракту должно завершиться 30 июня.

Ранее глава города Александр Басенко рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» о планах передать кабинки с табличками WC МБУ «Пензавтодор».

«Почему их пока не открывают? Потому что вот сейчас открой - и к вечеру их надо будет сносить и делать новые. Чтобы туалет нормально функционировал, надо, чтобы работник клининговой службы раз в час заходил, наводил порядок, добавлял туалетную бумагу, моющие средства... Должен быть штат людей, который занимается содержанием туалета. Эти люди должны получать зарплату, надо покупать перчатки, швабры, моющие средства, туалетную бумагу, жидкое мыло. Оно само не будет функционировать. Должен работать механизм, который этим управляет. Если мы ставим нормальные туалеты, то надо создавать штат людей, которые будут их обслуживать», - пояснил глава города.

Во вторник, 15 августа, тема обсуждалась на комиссии Пензенской городской думы. Оказалось, что в ближайшие две недели открывать модули не планируется.

«У нас были замечания по этим туалетам. Сейчас недоработки устраняются», - пояснил причину начальник управления ЖКХ города Ильдар Усманов.

На вопрос депутатов, когда модули заработают, он ответить не смог.