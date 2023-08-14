Жители «Радужных дворов» поздравили «Термодом»

14.08.2023 | 17:10

«Термодом» продолжил серию праздничных мероприятий для жителей построенных холдингом жилых комплексов. Не исключением стали «Радужные дворы» - жилой квартал с рядом преимуществ, который возводится в Городе Спутнике.

«Спасибо за яркие проекты!» - говорили «Термодому» пришедшие на праздник.

В год своего 25-летия холдинг проводит подобные мероприятия практически каждые выходные. Приглашаются артисты, устраивается шоу, развлечения для детей и раздача множества подарков.

В «Радужных дворах» атмосфера соответствовала духу праздника. Много поздравлений и благодарностей звучало в адрес руководства «Термодома» и самого холдинга.

Стать частью таких праздников в будущем легко. Тем более что в «Радужных дворах» прямо сейчас возводят еще несколько домов, а квартиры с планировками на любой вкус в наличии.

Проконсультироваться можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Радужные дворы» - ООО СЗ «Термодом-стройсервис», ООО СЗ «Термодом-оптима», проектные декларации на наш.дом.рф.

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