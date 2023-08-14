Сетевое издание|18+|Понедельник|14 авг 2023|20:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жители «Радужных дворов» поздравили «Термодом»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Термодом» продолжил серию праздничных мероприятий для жителей построенных холдингом жилых комплексов. Не исключением стали «Радужные дворы» - жилой квартал с рядом преимуществ, который возводится в Городе Спутнике.

«Спасибо за яркие проекты!» - говорили «Термодому» пришедшие на праздник.

В год своего 25-летия холдинг проводит подобные мероприятия практически каждые выходные. Приглашаются артисты, устраивается шоу, развлечения для детей и раздача множества подарков.

В «Радужных дворах» атмосфера соответствовала духу праздника. Много поздравлений и благодарностей звучало в адрес руководства «Термодома» и самого холдинга.

Стать частью таких праздников в будущем легко. Тем более что в «Радужных дворах» прямо сейчас возводят еще несколько домов, а квартиры с планировками на любой вкус в наличии.

Проконсультироваться можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Радужные дворы» - ООО СЗ «Термодом-стройсервис», ООО СЗ «Термодом-оптима», проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте