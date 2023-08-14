В Пензенской области с начала года в ДТП пострадали 65 юных пассажиров

14.08.2023 | 13:23

Проблема безопасности детей в автомобиле остается актуальной. Только с начала года на территории региона зарегистрировано 52 ДТП с участием юных пассажиров, в которых один ребенок погиб и 65 получили ранения.

В связи с этим в Пензе и области в очередной раз провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям». Сотрудники ГИБДД останавливали водителей на дорогах и напоминали им о важности использования удерживающих устройств.

В ходе рейда за нарушение правил перевозки юных пассажиров к административной ответственности были привлечены 153 человека.

«Уважаемые водители, берегите жизнь и здоровье детей, используйте специальные детские удерживающие устройства в автомобилях. Забота и ответственность взрослых - это залог безопасности детей», - подчеркнула старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

С начала августа в регионе произошло несколько ДТП с участием несовершеннолетних. 4-го числа на трассе в Малосердобинском районе Chevrolet Cruze, которым управляла 43-летняя женщина, слетел в кювет и опрокинулся. В салоне машины находились 39-летний мужчина и 14-летний мальчик. Юному пассажиру потребовалась госпитализация.

6 августа на автомобильной дороге Вадинск - Выборное - Сноховка - Татарская Лака в Вадинском районе Volkswagen Polo съехал в кювет и врезался в дерево. В результате 37-летняя женщина, находившаяся за рулем, получила травмы и была госпитализирована, а двое пассажиров, девочки 6 и 2 лет, отпущены после осмотра врачей.