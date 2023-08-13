В регионе за полгода умерло в 2,3 раза больше жителей, чем родилось

13.08.2023 | 14:05

В Пензенской области в июне скончалось 1 425 жителей, что на 14 меньше, чем за тот же месяц 2022 года (1 439).

Такие данные обнародовал Росстат.

В июне на свет появилось 706 детей, это на 33 меньше, чем за аналогичный период 2022-го (739).

Специалисты продолжают регистрировать смерть младенцев до года. За июнь умерло пятеро малышей, на три больше, чем за тот же месяц прошлого года (2). В мае также скончались пятеро младенцев.

Естественная убыль населения в первый месяц лета составила 719 человек (700 - в прошлом июне).

Всего за полгода в регионе зарегистрировали смерть 9 248 человек (10 386 за аналогичный период 2022-го). Родилось 4 006 малышей (4 051).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - июнь составил 6,5 на 1 000 населения. Такой же показатель зафиксирован за первое полугодие 2022-го. Коэффициент смертности - 15,0 (16,6).