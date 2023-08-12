Грибникам напомнили главное правило при потере ориентиров в лесу

12.08.2023 | 11:15

Несмотря на жаркую погоду, в лесах Пензенской области любители тихой охоты собирают лисички, боровики и белые грузди.

Однако даже самый опытный грибник может потерять ориентиры и сбиться с пути. Такие случаи не редкость. В середине июля в Лунинском районе семья с двумя маленькими детьми заблудилась между Большим Вьясом и Лесным Вьясом. Родителям и детям потребовалась помощь спасателей.

Портал Zarpressa.ru публикует несколько простых советов, как не заблудиться и что делать, если это все же произошло.

Обязательно нужно сообщить близким, куда вы пошли и когда собираетесь вернуться. При поисках информация о предположительном местонахождении значительно сэкономит время.

Не надевайте одежду темной или камуфляжной окраски. Она должна быть яркой, в идеале - со светоотражающими элементами. В ней вы будете заметнее, в том числе и с воздуха. Не забудьте про непромокаемую обувь.

В рюкзаке должны быть полностью заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалка, фонарик, дождевик или кусок пленки, а также запас воды и еды, а при необходимости - лекарство, которое нужно принимать постоянно.

«Для отслеживания маршрута скачайте туристический навигатор или карту местности в телефон. Берите с собой компас, даже если не умеете им пользоваться. Если вы потеряетесь с работающим телефоном, компас поможет специалистам дистанционно вывести вас на дорогу», - рекомендуют специалисты.

Путь следует запоминать по ориентирам - ЛЭП, реке, оврагу и подобным.

«Главный совет: как только вы поняли, что потерялись, остановитесь. Чем больше вы хаотично двигаетесь, тем больше усугубляете ситуацию. Если рядом находятся просеки, линии электропередач, лесные дороги, откуда вас легко можно будет забрать, переместитесь туда и ждите спасателей», - советуют поисковики.

Звонить следует по номеру 112. Если на экране появилась надпись «Нет сети»/«Нет связи», все равно следует набрать этот номер или выбрать опцию «Экстренный вызов»/SOS. В этом случае звонок может пройти.