В Заречном «Калина» преградила путь пожарной машине

В Заречном прошел очередной рейд по выявлению автомобилей, затрудняющих пожарным машинам проезд к многоэтажкам.
В первом же дворе на проспекте 30-летия Победы, 39, стояла «Лада Калина» с символичным призывом на заднем стекле «#бротворидобро».
Однако, как отметили участники рейда, слоган не помешал владельцу поставить машину так, что она преградила проезд спецтехнике.
Хозяину «Калины» вынесли постановление о назначении административного наказания за несоблюдение правил парковки.
«Будьте внимательны! Возможно, именно ваш автомобиль станет помехой, которая будет стоить кому-то жизни!» - обратились к владельцам машин сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области.
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