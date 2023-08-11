В Заречном «Калина» преградила путь пожарной машине

11.08.2023 | 10:59

В Заречном прошел очередной рейд по выявлению автомобилей, затрудняющих пожарным машинам проезд к многоэтажкам.

В первом же дворе на проспекте 30-летия Победы, 39, стояла «Лада Калина» с символичным призывом на заднем стекле «#бротворидобро».

Однако, как отметили участники рейда, слоган не помешал владельцу поставить машину так, что она преградила проезд спецтехнике.

Хозяину «Калины» вынесли постановление о назначении административного наказания за несоблюдение правил парковки.

«Будьте внимательны! Возможно, именно ваш автомобиль станет помехой, которая будет стоить кому-то жизни!» - обратились к владельцам машин сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области.