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Общество

Стало известно, где и когда владыка будет освящать мед на Спас

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14 августа православные верующие отмечают Происхождение честных древ Животворящего Креста и празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В народе день называют Медовым Спасом.

Для Спасского кафедрального собора в Пензе это престольный праздник, и торжественные богослужения здесь возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Как рассказали в Пензенской епархии, в воскресенье, 13 августа, в 17:00 начнется всенощное бдение продолжительностью 2,5-3 часа.

В понедельник, 14 августа, в 8:00 состоится Божественная литургия. Ее длительность - 2-2,5 часа.

«Освящать мед владыка будет сразу после литургии, ориентировочно в 10:00-10:30», - уточнила заместитель руководителя информационного отдела епархии Анна Сорина.

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