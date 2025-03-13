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Криминал

Житель Тамалы украл из храма пожертвованные украшения и деньги

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Осужден 31-летний житель Тамалы, обчистивший храм после празднования Пасхи.

Мужчина освободился из колонии строгого режима в апреле 2024 года и уже в следующем месяце совершил новое преступление. После празднования Пасхи в ночь с 5 на 6 мая он повредил замок на входной двери храма Архистратига Михаила в Тамале и пробрался внутрь.

Житель Тамалы украл из храма пожертвованные украшения и деньги

Сельчанин забрал с иконы «Отрада и Утешение» украшения из золота и серебра, пожертвованные прихожанами, а также похитил 11 серебряных колец и 9 цепочек из церковной лавки и деньги, которые были в ящиках для пожертвований. Последние он потратил на алкоголь и продукты.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном, пояснил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения из-за нехватки денежных средств», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Источник — фото из материалов дела предоставлены прокуратурой
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