Житель Тамалы украл из храма пожертвованные украшения и деньги

13.03.2025 | 20:26

Осужден 31-летний житель Тамалы, обчистивший храм после празднования Пасхи.

Мужчина освободился из колонии строгого режима в апреле 2024 года и уже в следующем месяце совершил новое преступление. После празднования Пасхи в ночь с 5 на 6 мая он повредил замок на входной двери храма Архистратига Михаила в Тамале и пробрался внутрь.

Сельчанин забрал с иконы «Отрада и Утешение» украшения из золота и серебра, пожертвованные прихожанами, а также похитил 11 серебряных колец и 9 цепочек из церковной лавки и деньги, которые были в ящиках для пожертвований. Последние он потратил на алкоголь и продукты.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном, пояснил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения из-за нехватки денежных средств», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.