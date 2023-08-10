Утвержден порядок освобождения некоторых пензенцев от уплаты пеней

10.08.2023 | 13:04

Губернатором подписан указ, который утверждает порядок освобождения некоторых категорий жителей Пензенской области от начисления пеней.

В случае если у них образуется долг за ЖКУ или по взносам на капитальный ремонт, переплачивать за просрочку не придется.

Указ касается:

- мобилизованных жителей области (пени они не будут платить до окончания службы);

- военнослужащих по контракту, находящихся в зоне СВО (весь период их участия в СВО);

- добровольцев, отправившихся на СВО (до окончания срока действия их контракта);

- граждан, проходящих службу в пограничных органах ФСБ на территориях, которые прилегают к районам проведения СВО (весь период выполнения ими данных задач);

- совместно проживающих с указанными выше категориями граждан членов их семей: супругов, детей, родителей, других родственников, нетрудоспособных иждивенцев и других.

Также, согласно документу, в случае неуплаты таких граждан запрещено лишать жилищно-коммунальных услуг.

Чтобы освободиться от начисления пеней, перечисленным выше категориям жителей области нужно обратиться с заявлением в организации, которые начисляют плату за ЖКУ. При этом требуется предъявить пакет бумаг, в который входят, в частности, копия документа, подтверждающего правовые основания владения и пользования жилым помещением, копия документа, подтверждающего родственные связи, копия документа, подтверждающего участие в СВО.