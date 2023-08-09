Определены первые победители акции от банка «Кузнецкий»

09.08.2023 | 14:16

Банк «Кузнецкий» подвел промежуточные итоги акции «Счастливый платеж» среди держателей карт банка.

Победителями стали три клиента, которые в период с 1 по 31 июля выполнили условия акции: совершили суммарно наибольший объем покупок и оплатили жилищно-коммунальные услуги картой банка «Кузнецкий».

Каждый выигравший получит единоразовый кешбэк в размере 100%, но не более 5 000 рублей за первый приз, не более 3 000 рублей за второй, не более 2 000 рублей за третий.

Розыгрыш призов проводился с помощью генератора случайных чисел.

Акция продлится до 31 декабря. Для участия в ней необходимо оплачивать покупки картой банка «Кузнецкий» и жилищно-коммунальные услуги в приложении «kuzbank-онлайн».

Более подробную информацию об акции можно найти на сайте kuzbank.ru, а также во всех подразделениях Банка.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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